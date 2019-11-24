Eskişehir-eski eşinin satırlı saldırısında yaralanan kadın, 44 gün sonra öldü - aktuel

24.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:36

Eski eşinin satırlı saldırısında yaralanan kadın, 44 gün sonra öldü (2)

BABASI İSYAN ETTİ

Eskişehir'de 6 ay önce boşandığı eşi Yalçın Özalpay'ın satırlı saldırı sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayşe Tuba AArslan'ın ailesi, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gelen baba Serdar Arslan, kaybettiği kızının ardından gözyaşı dökerken, katil zanlısı Özalpay'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Kızının satırlı saldırı sonucu beyin cerrahi servisinde yattığını ve 44 gün dayanabildiğini anlatan baba Serdar Arslan, Kızımı kurtaramadık, takdiri ilahi böyleymiş. Ne desek boş, sözün bittiği yerdeyiz. Yavrum 45 gün dayanabildi. Zaten bu cinayeti planlamışlar. Kızım arkadaşıyla birlikte gezerken, olaydan bir gün önce otomobille önünü kesip laf atmışlar. 'sizi öldüreceğiz' diye bağırmışlar. Farklı arabalarla kızımı takip etmiş. Kızım olay günü işten çıkınca yavrum dolmuştan inince oraya pusu kurmuş. Arkasından satırla kafasını ikiye bölmüş. Kızım yere düştükten sonra yüzüne vurmuş, ellerini kaldırmış, ellerini doğramış. Eşinden, büyük oğlundan hepsinden şikayetçiyim, kızımın katili bunlar dedi.

'BU NASIL KİN'

Katil zanlısı Yalçın Özalpay, kızının yanı sıra kendisini ve ailesini de tehdit ettiğini anlatan Serdar Arslan, şunları söyledi

Bana öldüreceğiz diye tehditler edip hakaretler ediyor, ben şikayetçi oluyorum. Yapmadığını söyleyince savcı takipsizlik kararı veriyor. Ben bir söz söyledim, savcılık benim için yakalama kararı çıkardı. Hakim karşısına çıkana kadar polis başımdan ayrılmadı. Ama kızım satırla doğranana kadar hiçbir şey yapmadılar. Kızımın katili bu adalet, bu yargı. Benim canım yandı, canımızın canını yakanların Allah belasını versin. Genç yaşta kızım gitti, benim. Bu kadar kin olur mu Bir insana bu kadar kıyılır mı Düşene vurulur mu Savaşta bile olsan, düşmanın bile olsa düşene vurulur mu Bir ayda bir sürü kadın ölüyor, bunlar ana ya. Analar olmazsa biz olayız. Buna kim dur diyecek. Bugün benim kızım, yarın öbürünün kızı. Bu millete ne oldu, kimin canı yanacak, buna kim dur diyecek.

'SABAHA KARŞI KALBİ DURDU'

Hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan'ın dayısı Geylan Geçkin de ikinci ameliyatın ardından durumunun kötüleştiğini ve sabaha karşı kalbinin durduğunu söyledi. Katil zanlısı Yalçın Özalpay'ın satırla saldırına da tepki gösteren Geçkin, Başta sağlık durumu iyiydi. Sağlık durumunda herhangi bir şey yoktu. Ama bu kadar tehdide, bu kadar hakaret karşı maalesef güvenlikte biraz eksik kalındı. Şahsın en azından bu uzaklaştırma tedbiri alınması gerekiyordu. Affedersiniz hayvana bile bu satır kalkmaz. Böyle bir cinayet yok, böyle bir cinayet görülmemiştir. Böyle bir vahşilik görülmemiştir. Birinci ameliyatta durumu iyiydi. Ama ödem oluştuğu için ikinci ameliyata alındı. Biz şahsen doktoruyla konuştuk Perşembe günü. Ama yapılabilecek her şeyi yaptı doktorlar. Sabaha karşı ölüm haberini aldık diye konuştu.

'KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN SATIR TAŞIYORMUŞ'

Olayın ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan katil zanlısı Yalçın Özalpay, eski eşi Ayşe Tuba Arslan tarafından evli oldukları dönemde aldatıldığını ve aldığı tehditler nedeniyle kendisini savunmak amacıyla yanında satır taşıdığını savunmuştu. İfadesinde olay günü cinnet geçirdiğini öne süren Özalpay, Ayşe Tuba Arslan benim boşanmış olduğum eşim olur. Kendisi sürekli olarak beni geçmişte şikayet etmiştir, en son olaydan bir gün önce kendisi ile aramızda mahkememiz vardı. Ben eski eşimin boşanmadan önce beni aldattığını öğrendim, eşimin birlikte olduğu kişiler sürekli olarak beni tehdit ediyordu. Tehdit ettikleri için bende hazırlıklı olmak için evde bulunan satırı yanımda bulunduruyordum. Olay günü sokakta gezindiğim esnada eski eşim olan Ayşe Tuba Arslan ile karşılaştım. Kendisi beni tahrik edici cümleler kurdu. Ben de bunun üzerine cinnet geçirerek yanımda bulunan satır ile eski eşime vurdum, daha sonrasını hatırlamıyorum. Yapmış olduğum bu olaydan pişmanım demişti.

Hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan'nın, yarın toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA