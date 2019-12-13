: Eskişehir eşini 15 yerinden bıçaklayan koca, akıl sağlığının incelenmesini istedi

13.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:50

Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca, akıl sağlığının incelenmesini istedi

Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar'ı (45), 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan Harun Sazlar'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık Harun Sazlar, olay anında psikolojik rahatsızlık etkisi altında olduğunu ve öldürme kastının olmadığını öne sürerek, mahkemeden akıl sağlığının incelenmesini istedi. Öznur Sazlar'ın avukatları ise mahkemenin görevsizlik kararı vererek davayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, sanığın talebini reddedip, duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de Temmuz ayında, 1 çocuk annesi Öznur Sazlar, boşanma aşamasındaki eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan Harun Sazlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sazlar hakkında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. 3 Eylül'de görülen davanın ilk duruşmasında, sanık Harun Sazlar haftada 2 gün kolluk birimlerine imza vermesi şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen itirazın ardından Harun Sazlar hakkında yeniden 'tutuklama kararı' çıkarıldı. İstanbul'da yakalanan Harun Sazlar, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu.

15 KEZ BIÇAKLADI, SAVUNMASINDA 'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU' DEDİ

Davanın 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmasına tutuklu sanık Harun Sazlar, İstanbul Metris Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar, CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatları ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Harun Sazlar, 2001 yılında Osmaniye Devlet Hastanesi'nde depresyon tanısıyla tedavi gördüğünü belirterek, boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar ile evlilikleri süresince zaman zaman depresyon ilaçları kullandığını söyledi. Olay tarihinde psikolojik rahatsızlık etkisi altında olduğunu anlatan Harun Sazlar, mahkemeden akıl sağlığının araştırılmasını isteyerek, Akıl sağlığımın araştırılmasını istiyorum. Ben olayın ağırlığı altında eziliyorum. Kesinlikle eşimi öldürmek gibi bir düşüncem yoktu. Olayı dahi cezaevinde bulunduğum sürece yeni yeni hatırlıyorum. Tahliyemi talep ediyorum dedi.

'İLAÇLARI DOKTOR KONTROLÜNDE ALMIYORDU'

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından 15 kez bıçaklanarak tedavisinin ardından taburcu edilen Öznur Sazlar ise eşinin psikolojik rahatsızlık iddialarını kabul etmeyerek şunları söyledi

Sanığın öfke kontrol problemi vardır ancak akli dengesini etkileyecek bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Evliliğimiz boyunca sanık sakinleştirici kullanıyordu. Ancak bu doktor kontrolünde yapılan bir tedavi değildi

SANIĞIN TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, sanık Harun Sazlar'ın akıl sağlığının araştırılması talebini kabul etmezken, avukatların görevsizlik verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi talebi içinde Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine kadar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

'TÜKENDİKTEN SONRA DA ZATEN KIYMETİ YOK'

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklamalarda bulunan Öznur Sazlar, adalete güvenmek istediğini ifade ederek, Davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerek. Adalete güvenmek istiyoruz. Onların taktiri diyoruz ancak çok fazla yoruldum. Tükeniyoruz, tükendikten sonra da zaten kıymeti yok. Örneği de zaten Ayşe Tuba Arslan diye konuştu.

'BURADAN ÇAĞRIMIZ, DERS ALINSIN'

Sazlar davasını izleyen CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi gerektiğini söyledi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde eşini 15 yerinden bıçaklayan sanığın en fazla 4 yıl ceza alacağını anlatan Çakırözer, Eğer dava bu mahkemede devam ederse, bu sanığın en fazla alacağı ceza 4 yıl. Yani 15 bıçaklamaya indirimlerle çok kısa sürede çıkabilir olacak. Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatların davaya katılmak talebi kabul edilseydi daha iyi olur. Neden iyi olurdu Bu tür davaları ne kadar çok avukat takip ederse o kadar çok bunların önlenmesi sağlanır. Ayşe Tuba Arslan'ın avukatı yokmuş. 23 kez suç duyurusunda bulunan her seferinde uzaklaştırma kararı verilen, sonra tekrar uzlaştırmaya gönderilen birine bir tane dahi avukat tanınmamış. Buradan çağrımızda bunlardan ders alınsın dedi.

Kaynak: DHA

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