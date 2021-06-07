Eskişehir emniyetinin özel köpeklerini anne şefkatiyle eğitiyorlar
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Eskişehir emniyetinin özel köpeklerini anne şefkatiyle eğitiyorlar

Eskişehir emniyetinin özel köpeklerini anne şefkatiyle eğitiyorlar
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli iki kadın polis memuru, toplumsal olaylarda kullanılan köpeklerin eğitim ve bakımlarını anne şefkatiyle yapıyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli iki kadın polis memuru, toplumsal olaylarda kullanılan köpeklerin eğitim ve bakımlarını anne şefkatiyle yapıyor.

Anadolu Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alan Nurcan Işıkveren ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde aynı bölümü okuyan Merve Birtek, mezuniyetlerinin ardından polislik mesleğini tercih etti.

Yolları Eskişehir'de kesişen iki polisten Işıkveren, AA muhabirine, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Köpek Eğitim Merkezinde 3,5 yıldır görev yaptığını söyledi.

Işıkveren, ailesinin öğretmen olmasını istediğini ancak kendisinin polislik hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Köpeklerin eğitim ve bakımları ile kendisi dahil 6 memurun ilgilendiğini belirten Işıkveren, sadece veteriner hizmetini kurum dışından aldıklarını aktardı.

"Ellerimizle besliyoruz"

Köpeklerin, toplumsal olaylara müdahalede kullanıldığını ifade eden Işıkveren, "Nasıl bir bebeğin altını temizlersiniz, bizler de köpeklerin kafes temizliklerini ve bakımlarını öyle yapıyoruz. Elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapıyoruz. Kimi zaman eğitim merkezine hibe edilen yavru köpeklerin altını biz temizliyoruz. Hasta olduğu ve yemek yemediği zaman ellerimizle besliyoruz." diye konuştu.

Işıkveren, köpeklerin dışarıdan korkunç görünseler de asayiş hizmetlerinde yer aldıkları için sert olmaları gerektiğini vurguladı.

Bu hayvanlarla aralarındaki iletişimin çok güçlü olduğunu anlatan Işıkveren, "Sabah şubeye geldiğimizde bizlere olan samimiyetlerini, sevgilerini hissettiriyorlar. İzne gidiyoruz, dönüşümüzde özlediklerini çok rahatlıkla hissedebiliyoruz. Bizim onlara ne kadar duygusal bağlandığımızı, onların da bize bağlı olduklarını burada görev yapanlara hissettiriyorlar." dedi.

"Köpekli polis olmak en büyük hayalimdi"

Birtek ise üniversiteden mezun olduktan sonra annesinin isteğini kırmayıp polis olmaya karar verdiğini belirtti.

Merkezde 1,5 yıldır görev yaptığını bildiren Birtek, şunları kaydetti:

"İyi ki polis memuru olup Eskişehir'e gelmişim. Burada, köpek eğitim merkezinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Küçüklükten bu yana en sevdiğim hayvanlar köpekler olmuştur. Köpekler, burada bizim her şeyimiz. Köpekler, sizin korkularınızı, sevinçlerinizi ve üzüntülerinizi anlayabiliyorlar. Üzüntünüz olduğu zaman sizi hissedebiliyor, yanınıza gelip oyunlar oynayıp pozitif enerji veriyorlar. Köpekli polis olmak en büyük hayalimdi, bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum."

Eskişehir emniyetinin özel köpeklerini anne şefkatiyle eğitiyorlar
Eskişehir emniyetinin özel köpeklerini anne şefkatiyle eğitiyorlar
Eskişehir emniyetinin özel köpeklerini anne şefkatiyle eğitiyorlar
Eskişehir emniyetinin özel köpeklerini anne şefkatiyle eğitiyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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