Eskişehir emniyetinden uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

31.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'deki üç ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapmak, 2 şüpheli şahıs ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan yakalandı. Sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin yılbaşından önce piyasaya sürülmesini engellemek maksadıyla eş zamanlı operasyon dahil olmak üzere soruşturma kapsamında icra edilen tüm planlı çalışmada; 743 adet extacy hap, 63,72 gram metamfetamin maddesi, 44,58 gram esrar maddesi, 17,58 gram sıvı metamfetamin maddesi, 2,40 gram skunk maddesi ele geçirildi.



Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahsa ilişkin TCK 188 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.



Ayrıca soruşturma kapsamında önceki tarihlerde uyuşturucu madde kullanmak suçundan 6 şahısa da yasal işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA