Eskişehir emniyeti sokak hayvanlarını da unutmadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Eskişehir emniyeti sokak hayvanlarını da unutmadı - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Eskişehir emniyeti sokak hayvanlarını da unutmadı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, sokak hayvanlarını koruma adına hayvanseverlerin sokak hayvanlarını beslemek amacıyla dışarı çıkabileceği bildirildi.

11.04.2020 19:11 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:11
Eskişehir emniyeti sokak hayvanlarını da unutmadı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, sokak hayvanlarını koruma adına hayvanseverlerin sokak hayvanlarını beslemek amacıyla dışarı çıkabileceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Sokağa çıkma yasağı kapsamında, sokak hayvanlarını beslemek ve bunlara yiyecek vermek amacı ile sokağa çıkmak isteyen vatandaşlarımıza sadece bu amacı gerçekleştirmek için yanlarında götürdükleri yiyecekleri kolluk güçlerine gösterme koşulu ile izin verilecektir. Kamuoyuna duyurulur" diye bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haber
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Belediye başkanı, virüsten ölen eczacının dezenfekte talebine öldüğü gün cevap verildiği iddialarını yalanladı Haber
Belediye başkanı, virüsten ölen eczacının dezenfekte talebine öldüğü gün cevap verildiği iddialarını yalanladı
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haber
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım Haber
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi Haber
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haber
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Futbol Zonguldak Para Cezası Türk Lirası
Şu an buradasınız: Eskişehir emniyeti sokak hayvanlarını da unutmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 20:48:05. #1.15#
title