Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç, personelle bayramlaştı Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ramazan Bayramı dolayısıyla emniyet müdürlüğü personeliyle bayramlaştı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ramazan Bayramı dolayısıyla emniyet müdürlüğü personeliyle bayramlaştı.

İl Emniyet Müdürülüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Dinç ve müdür yardımcıları, bayramda çalışan personeli görev yerlerinde ziyaret etti.

Onların bayramlarını kutlayan Dinç, personele ve ailelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın mesaj ve selamlarını iletti.

Kaynak: AA