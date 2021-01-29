Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Emniyet Müdürlüğünden suç ve suçlularla mücadeleye destek veren vatandaşlara kısa filmli teşekkür
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Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Emniyet Müdürlüğünden suç ve suçlularla mücadeleye destek veren vatandaşlara kısa filmli teşekkür

29.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:41

Son dakika haberleri: Bir araştırma firmasınca dünya genelinde suç oranlarına dayalı olarak yıllık hazırlanan "en güvenli şehir raporu"nda 8. sırada yer alan Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara teşekkür için kısa film hazırladı.

Bir araştırma firmasınca dünya genelinde suç oranlarına dayalı olarak yıllık hazırlanan "en güvenli şehir raporu"nda 8. sırada yer alan Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara teşekkür için kısa film hazırladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, suç ve suçlularla mücadeleye destek veren kent sakinlerine teşekkür etmek amacıyla sosyal paylaşım platformlarındaki resmi hesaplardan yayımlanan videoda kentin genel görüntüsü, polis operasyonlarıyla çeşitli faaliyetler yer alıyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız, suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu sıralamada yer almamızda emeği geçen, ihbarlarıyla bizlere destek veren duyarlı vatandaşlarımıza, 7/24 özveriyle çalışan personelimize teşekkür ederiz."

"En güvenli şehir raporu"nda zirvede Birleşik Arap Emirlikleri'nden Abu Dabi yer alırken listenin sonunda Venezuela'nın başkenti Karakas bulunuyor.

Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Emniyet Müdürlüğünden suç ve suçlularla mücadeleye destek veren vatandaşlara kısa filmli teşekkür
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Emniyet Müdürlüğünden suç ve suçlularla mücadeleye destek veren vatandaşlara kısa filmli teşekkür
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Emniyet Müdürlüğünden suç ve suçlularla mücadeleye destek veren vatandaşlara kısa filmli teşekkür
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Emniyet Müdürlüğünden suç ve suçlularla mücadeleye destek veren vatandaşlara kısa filmli teşekkür

Kaynak: Anadolu Ajansı

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