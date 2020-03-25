Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden 'helikopterle ilaçlama paylaşımlarına inanmayın' çağrısı ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs ile ilgili sosyal medya hesapları ve WhatsApp gruplarında, 'helikopterlerle ilaçlama yapılacağını' belirten paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği çağrısında bulundu.

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs ile ilgili sosyal medya hesapları ve WhatsApp gruplarında, 'helikopterlerle ilaçlama yapılacağını' belirten paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği çağrısında bulundu.

Eskişehir'de bazı WhatsApp grupları ile sosyal medya paylaşımlarında akşam 23.30 sıralarında helikopterle havadan ilaçlama yapılacağı ve kent sakinlerinin sokağa çıkmamasının yanı sıra evlerinin camlarını kapalı tutmaları gerektiğini ifade eden paylaşımlar kısa sürede yayıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs ile ilgili asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Emniyetin resmi sosyal medya hesapları ile Eskişehir Valiliği internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu tarz asılsız haberleri dolaşıma sokan ve paylaşanlar hakkında gerekli yasal işlemler derhal yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın bu ve bunun gibi asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları dikkate almalarını önemle rica ederiz" denildi.

Kısa sürede yayılan ve asılsız olduğu belirtilen mesajda ise şu ifadeler yer aldı:

"Bu akşam saat 11.30'da kimse sokakta olmamalı. Kapılar ve pençeler kapalı kalmalıdır. Koronavirüsü yok etmek için havadaki 5 helikopter sprey dezenfektanı yapacaktır. Lütfen bu bilgileri tüm kişinize yayınlayın!"

Kaynak: DHA