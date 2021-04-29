Siber suçlara karşı online seminer
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Siber suçlara karşı online seminer

Siber suçlara karşı online seminer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 eğitim öğretim kurumunda toplam bin 218 öğrenci, veli ve öğretmene yönelik online seminer düzenledi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 eğitim öğretim kurumunda toplam bin 218 öğrenci, veli ve öğretmene yönelik online seminer düzenledi.

Seminer, siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi-manevi zararın en aza indirgenmesi, toplumda bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyerek farkındalık sağlama amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde yapıldı. Pandemi sürecinde artan internet kullanımıyla birlikte dikkat edilmesi gereken, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, sosyal medya kullanımı, ebeveyn kontrolü gibi konularda bilimsel temellere dayanan çalışmalarla verilen eğitimler vatandaşlar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Konuyla ilgili açıklamada, "Ortam sanal olsa da suç gerçektir" bilinciyle, hayatın her alanında olduğu gibi siber sahada da sürdürülen mücadelemiz, vatandaşlarımızın da desteğiyle azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ESKİŞEHİR

Siber suçlara karşı online seminer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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