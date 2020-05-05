Eskişehir'e yeni atamalar
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Eskişehir'e yeni atamalar

Eskişehir'e yeni atamalar
05.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:12

Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 ilçe kaymakamlığı ile Eskişehir'in Gençlik ve Spor Müdürlüğüne atamalar yapıldı.

Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 ilçe kaymakamlığı ile Eskişehir'in Gençlik ve Spor Müdürlüğüne atamalar yapıldı.

Resmi Gazetede yer alan kararnameye göre; Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman Tatlısu atanırken, Kocaeli Valiliği Kaymakam adayı Kutsal Baytak Eskişehir Seyitgazi Kaymakamlığına, Trabzon Valiliği Kaymakam adayı Burak Çimşir İnönü Kaymakamlığına ve Kütahya Valiliği Kaymakam adayı Muhammet Serdar Erdoğan Günyüzü Kaymakamlığına yeni görevlendirildi.

Öte yandan, Eskişehir Valiliği kaymakam adaylarından Nurhalil Özçelik Bolu'nun Yeniçağa Kaymakamlığına, İdil Özdemir Osmaniye'nin Sumbas Kaymakamlığına, Semih Doğanoğlu ise Afyonkarahisar'ın İhsaniye Kaymakamlığına atandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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