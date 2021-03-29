Eskişehir'e yaklaşık 11 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı
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Eskişehir'e yaklaşık 11 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Eskişehir'e yaklaşık 11 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'in tarımsal sulama potansiyelini artıracak yeni yatırımların açılışına dair açıklamada bulundu.

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'in tarımsal sulama potansiyelini artıracak yeni yatırımların açılışına dair açıklamada bulundu.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen 1. Su Şurası'nda Eskişehir Alpu Bozan Sulaması ve Mihalıççık Güreş Göleti Sulaması açılışı yapılacak. Alpu'da 5 milyon 729 bin 900 liralık, Mihalıççık'ta ise 5 milyon 398 bin 800 liralık yatırım yapıldı. Çiftçilerimize ve ilçelerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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