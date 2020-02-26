Eskişehir'e korona virüsü şüphesi
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Eskişehir'e korona virüsü şüphesi

Eskişehir'de bulunan bir sağlık ocağına gelen ve korona virüsüden şüphelenilen İran uyruklu şahısta virüse rastlanmaması rahat bir nefes aldırdı.

26.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:04
Eskişehir'e korona virüsü şüphesi

'de bulunan bir sağlık ocağına gelen ve korona virüsüden şüphelenilen uyruklu şahısta virüse rastlanmaması rahat bir nefes aldırdı.


Eskişehir'in Şarhöyük Mahallesinde bulunan 4. Nolu Sağlık Ocağına, İran uyruklu bir şahıs gelerek yüksek ateş ve halsizlik şüphesiyle doktora başvurdu. Korona virüsünden şüphelenilen hastaya gerekli tahliller ve testler yapıldı. Sonucun temiz çıkması rahat bir nefes aldırırken, Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerinin, bilgi kirliliği yaşanmaması için gün içinde konuyla ilgili açıklama yapılacağı ifade edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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