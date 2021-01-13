Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü
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Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü

13.01.2021 11:28 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:36
Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü

ESKİŞEHİR'e mevsimin ilk karı yağdı.

ESKİŞEHİR'e mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Bu sabah başlayan kar yağışıyla Odunpazarı ilçesine bağlı kentin yüksek kesimlerinde yer alan Çankaya, Yenikent, Vadişehir Mahalleleri beyaza büründü. Kent merkezinde ise kısa süre yağmur etkili oldu.Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir'de bugün ve yarın hava sıcaklığı en yüksek 8, en düşük 1 derece olacak.


Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü
Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü
Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü
Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü
Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü
Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü
Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü
Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü
Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü
Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü
Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü
Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü
Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü
Eskişehir'e ilk kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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