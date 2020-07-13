Eskişehir'e değer katacak projede sona gelindi
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Eskişehir'e değer katacak projede sona gelindi

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP Yönetim Kurulu Üyesi Metin Saraç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu onayıyla Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulacak olan "Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi"nde sona gelindiğini açıkladı.

Eskişehir'e değer katacak projede sona gelindi
13.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:56

Havacılık, raylı sistemler, beyaz eşya, seramik ile makine ve metal sanayiinde ülkemizin önde gelen merkezi olan Eskişehir, yakında zamanda önemli bir merkeze kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. 2017 yılında projesi hazırlanan ve 2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonunca onaylanan "Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM)", Eskişehir'de rekabet gücüne ve gelişme potansiyeline sahip sektörlere önemli ölçüde destek sunacak.Tasarım ve İnovasyon Merkezi ile raylı sistemler, havacılık, seramik, beyaz eşya, otomotiv, makine-metal sektörlerinin mevcut tasarımla ilgili sorunlarına çözümler üretilecek.Binası tamamlanan ve yıl içerisinde açılması planlanan merkez; ana ve yan sanayilerin güçlendirilmesine, uluslararası rekabet gücünün artırılmasına, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin kurulmasına ciddi katkıda bulunacak.

Sanayimizin tasarım yönü geliştirilecek

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkan Vekili ve Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) Yönetim Kurulu Üyesi Metin Saraç, merkezin kuruluş fikrinden bahsederek, "Eskişehir'in demiryolu, havacılık, beyaz eşya ile makine ve metal üretim sektörleri öncü sektörler olarak öne çıkmaktadır. Ancak bu öncü sektörlerde faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğu KOBİ ölçeğinde olup, çoğunda tasarım, prototipleme, yeni ürün üretme kabiliyetlerinin eksik olduğunu tespit ettik. Firmaların tasarım ve Ar-Ge'ye yatırım konusunda kaynak yetersizliğini gidermek ve firmalarımıza destek olmak amacıyla bir tasarım ve inovasyon merkezi kurulması fikriyle yolla çıktık. Bu fikrin hayata geçirilmesi için kaynak arayışlarına başladık ve sonunda konu ile ilgili bir Avrupa Birliği projesi hazırlayarak, ilgili makamlara sunduk" dedi.

Yüzde 80'i Avrupa Birliğinden

Projenin toplam bütçesinin 3,8 milyon Euro olduğunu, bu bütçenin AB ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacağını aktaran Saraç, "T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı 2014-2020 yıllarını kapsayan, teknik adı Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı (RYOP) olan ve tüm Türkiye'yi kapsayan yeni döneminde yaklaşık 405 milyon Euro bütçe oluşturuldu. Bu kapsamda, 2017 yılının nisan ayında bir teklif çağrısına çıkıldı. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. olarak hazırladığımız "Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi" projesi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından 2 Ekim 2018 tarihinde resmi olarak onaylandı. Proje; tedarik ve teknik destek olmak üzere iki bileşene ayrılmış olup, onaylanan toplam proje bütçemiz 3.894.880 Euro'dur. Bu tutarın yüzde 20'si T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, yüzde 80'i Avrupa Birliği tarafından karşılanıyor" diye konuştu.

2020 yılı içerisinde faaliyete geçecek

Eskişehir'e değer katacak bu önemli çalışma da sona gelindiğini belirten Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi kampüsünde yapılmakta. ETİM binası Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi ATAP A.Ş. tarafından 2019 yılında bitirilmiş olup, ayrıca bina toplam alanı 1100 metrekaredir ve bina için ile 2 milyon 100 bin TL harcanmıştır. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi her türlü altyapının tedariki konusunda tüm giderleri karşılayarak önemli ölçüde maddi katkıda bulunmuştur. 6 Ağustos 2020 tarihinde teknik destek bileşeni ihalesini kazanan firmayla yapılacak başlangıç toplantısı ile Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi projesi fiilen çalışmaya başlayacaktır. ETİM'İn operasyonel kısmı teknik destek ve tedarik olmak üzere iki bileşene sahiptir. Tedarik kapsamında satın alınacak makine ve ekipmanlar arasında; 3 boyutlu metal yazıcı, 3 boyutlu plastik yazıcı, ısıl işlem fırını, tel erezyon tezgâhı, CNC tezgâhları, taşlama tezgâhı, 3 boyutlu optik tarayıcı, jeneratör, bilgisayarlar ve özel yazılımlar bulunmaktadır. Merkezde yer alacak makine ve diğer teknik donanımların 2020 yılı içerisinde tedariki tamamlanacaktır. Merkezimiz Eskişehir sanayisine çok önemli katkılar sağlayacak, özellikle firmalarımızın tasarım kabiliyetlerinin gelişmesine ciddi katkılar sunacaktır."

Kaynak: Bültenler

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