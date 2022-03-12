Eskişehir'e 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanı

ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret ederek Eskişehir'de açılacak 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanı ile ilgili bilgiler verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret eden Çalışkan, Eskişehir sanayisi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İkili arasında, Eskişehir'de açılacak 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanıyla ilgili görüşme gerçekleşti. Öte yandan Çalışkan, Bakan Varank'ın önümüzdeki günlerde Eskişehir'i ziyaret edeceği bilgisini aktardı. - ESKİŞEHİR

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