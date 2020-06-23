ESKİŞEHİR Dolu nedeniyle tarladaki 1 milyon 200 bin marul heba oldu Dolu nedeniyle tarladaki 1 milyon 200 bin marul heba olduESKİŞEHİR'de iki gün aralıkla yağan sağanak ve dolu yağışı Batıkent ve Söğütönü mahallelerindeki sebze tarlalarında büyük hasara yol açtı.

Dolu nedeniyle tarladaki 1 milyon 200 bin marul heba oldu

ESKİŞEHİR'de iki gün aralıkla yağan sağanak ve dolu yağışı Batıkent ve Söğütönü mahallelerindeki sebze tarlalarında büyük hasara yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise tarlasına ektiği 1 milyon 200 bin adet marulun dolu yağışının ardından tamamen yok olduğunu ifade eden çiftçilerden Mustafa Ekşi, 'Yaşım 55 ilk defa bu kadar etkili dolu yağışı oldu. Daha önce çok dolu yağışı oldu ama bu kadar büyük yağış olmamıştı. Kesip paraya çeviriyorduk ürünlerimizi ama bu sefer tamamen gördüğünüz gibi çöp oldu" dedi.

Eskişehir'de iki gündür aralıkla etkili olan sağanak yağış ve dolu kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkilerken, çiftçilerin tarlalarında ise büyük hasara yol açtı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışının ardından özellikle İnönü, Seyitgazi ilçelerinin yanı sıra Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet, Batıkent ve Söğütönü mahallelerinde tarlada ürün bırakmadı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tarlasına ektiği marulların dolu yağışının ardından tamamen çöp haline geldiğini ifade eden çiftçilerden Mustafa Ekşi, 'Bizim bölgede dün şiddetli yağmurun ardından yaklaşık 20 dakika dolu yağışı oldu. Şuan tarlamdaki 1 milyon 200 bin adet marulum telef oldu hepsi gitti. Devletin yardımını bekliyoruz. Yaşım 55 ilk defa bu kadar etkili dolu yağışı oldu. Daha önce çok dolu yağışı oldu ama bu kadar büyük yağış olmamıştı. Kesip paraya çeviriyorduk ürünlerimizi ama bu sefer tamamen gördüğünüz gibi çöp oldu" dedi.

Çiftçilerden Osman Gümüş ise dolu yağışından ilk kez bu kadar büyük zarar gördüklerini belirterek, 'Dün yarım saate kadar dolu yağışı oldu. Tarlada hiçbir şey kalmadı, ortalama 250 bin adet biber, 50 bin kadar da domates vardı. Tarladaki tüm ürünlerimiz gitti. Ben 53 yaşındayım yarım saat dolu yağdığı hiç görmedim. Daha önceleri de yapış olurdu, birkaç yaprağını delerdi ama şimdi tamamen ürünlerimizi götürdü. Biz 6 kardeşiz 200 dönüme yakın arazi işliyoruz. Bu bölgede dolu yağışından sezon bitmiştir, hiçbir ürün kalmadı" diye konuştu.

Ak Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Lortoğlu, tarlalarda meydana gelen hasarı oluşturdukları heyetle birlikte inceledi. Hasar tespit çalışmalarının başladığını anlatan Lortoğlu, 'Şuanda topraklarımın en verimli olduğu alanlardayız ama maalesef beklenmeyen bir hava durumu gelişti. Dolu afeti oldu. Çiftçimizden hemen anlık bilgi sahibi olduk. Dün yağış durdu ancak bugünde devam etti. Çiftçilerimiz mağdur, ortada çok ciddi bir emek var. Burası örnek 22 dekarlık domates uygulama tarlası ama göründüğü gibi hiç domates kalmamış tamamen zayi olmuş durumda. Çok güçlü bir devletimiz var, milletinin yanında. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerimizle beraber zarar tespit çalışmaları da yapıyoruz. Çiftçilerimiz gerekli müracaatlarını da yapıyorlar. Başvuruların ardından bakanlığımıza iletilecek. İlgili komisyonlar, kurullar değerlendirmeye alacak. Çiftimize elimizden gelen imkanlarımız dahilindeki tüm yardımları seferber edeceğiz. Çiftçimiz bunu üretemezse biz bunu yiyemeyiz. Bu sorun şuanda sadece tarla sahibinin görünse de aslında hepimizin sorunu. Kaliteli ekonomik fiyata ürün yemek istiyorsak. Hep beraber bu sorunu çözmek için çiftçilerimize destek olacağız" dedi.

'ZARAR YÜZDE 90'

Sadece Tepebaşı ilçesinde yaklaşık 12 bin dekarlık alanda sebze üretiminin olduğunu ifade eden Lortoğlu, 'Bu bahsettiğimiz sadece sebze üretimiyle ilgili, bunun 8 bin dekarlık alanı ekilmiş durumda. Ama şimdi sahada gezdikten sonra yüzde 90 oranında etkilenmiş durumda. Sorun sadece sebze de değil, hububat olarak buğday ve arpada da ciddi sorunlar var. Başaklar tamamen bitmiş durumda, biçer sokmaya dahi gerek kalmamış. Ancak sapı belki işe yarar. Çok üzgünüz, zarar çok büyük. Allah beterinden saklasın, hep beraber çiftçimizin sorunlarını çözeceğiz" diye konuştu.

METREKAREYE 30'AR KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Eskişehir Meteoroloji verilerine göre, iki gündür kentte etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle 24 saatte metrekareye 30 kilogramın üzerinde yağış düştü. Kent merkezinde aralıklarla sağanak etkili olurken, özellikle tarım alanlarının bulunduğu bölgelerde ise dolu yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 15 dereceye düştüğü kentte bugünde aralıklarla sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak: DHA