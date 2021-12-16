Eskişehir Doktor Halil Akkurt Ortaokulu tarafından hazırlanan 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' yoğun ilgi gördü

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Doktor Halil Akkurt Ortaokulu tarafından hazırlanan 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı', katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve beğeni topladı.

Fuarın açılış kurdelesi Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Taner Dalga ve Okul Müdürü Cihangir Yıldırım tarafından kesilerek yapıldı. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, açılışta yaptığı konuşmasında, "Okulumuzun öğretmen ve öğrencilerinin düzenlediği 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı', çok güzel hazırlanmış, emeği geçenleri kutlarım. Bilim Fuarı'nı beğeni ile izledim" dedi.

Eskişehir Doktor Halil Akkurt Ortaokulu spor salonunda 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın 6'ncısı gerçekleştirildi. 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda; 26 öğretmen ve 86 öğrenci tarafından hazırlanan 25 farklı proje, görenlerin dikkatini ve ilgisini çekti.

'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na; Eskişehir il merkezinde bulunan okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. - ESKİŞEHİR