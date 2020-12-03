ESKİŞEHİR - Doğuştan kolları olmayan 11 yaşındaki yüzücü, milli formayı giymek için sabırsızlanıyor
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ESKİŞEHİR - Doğuştan kolları olmayan 11 yaşındaki yüzücü, milli formayı giymek için sabırsızlanıyor

03.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:51

Eskişehir'de, doğuştan kolları olmayan 11 yaşındaki Baran Doruk Şimşek, katıldığı Türkiye paralimpik yüzme şampiyonalarında kazandığı madalyalarla milli takıma seçilme hedefinde emin adımlarla ilerliyor.

Eskişehir'de, doğuştan kolları olmayan 11 yaşındaki Baran Doruk Şimşek, katıldığı Türkiye paralimpik yüzme şampiyonalarında kazandığı madalyalarla milli takıma seçilme hedefinde emin adımlarla ilerliyor.

Kentte özel bir okulda tam burslu öğrenim gören Şimşek, henüz 6 yaşındayken Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak sayesinde yüzmeyle tanıştı.

Branşında 5 yıllık deneyimi olan Şimşek, şampiyonlarda 50 metre kelebek, 50 metre sırt üstü ve 200 metre karışık kategorilerinde gümüş ve bronz madalyalar kazandı.

Şimşek, kendisine örnek aldığı paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Beytullah Eroğlu gibi milli takıma seçilip yurt dışında Türk bayrağını dalgalandırmak için gün sayıyor.

Antrenman yaptığı havuzda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Baran Doruk Şimşek, 6 yaşında başladığı yüzmeyi hiç bırakmadığını belirterek, sporun kendisine çok fazla katkı yaptığını vurguladı.

Eğitmenlerinden, kulübünden ve arkadaşlarından çok şeyler öğrendiğini anlatan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suyun içindeyken kendimi özgür hissediyorum. Sanki engelim yokmuş gibi yüzüyorum. Yüzerken heyecanlanıyorum. Yarışmayı seviyorum. Birçok derecem var. 50 metreyi 56 saniyede yüzebiliyorum. Hocam '55 saniyede yüz' diyor ama her zaman 56 saniyede kalıyorum. Saniyeyi düşürmek için çalışıyorum.

Paralimpik yüzücü Beytullah ağabeyimi geçmek istiyorum. Hatta geçeceğim diye umutlanıyorum. Sümeyye ablamla da aynı kulüpte bulunmak beni mutlu ediyor. O da bana çok şeyler katıyor, beni cesaretlendiriyor. Onu onurlandırmak için elimden geleni yapıyorum. Havuzun başına geldiğimde kendimi Beytullah ağabeyim gibi hissediyorum. Milli takımda ülkemi temsil etmek istiyorum. Hedefim paralimpik oyunlarında yarışmak."

Türkiye şampiyonalarında şimdiye kadar ikinci ya da üçüncü olduğunu aktaran Şimşek, birinci olmayı çok istediğini ifade etti.

Kendisine destek olan ailesine ve arkadaşlarına teşekkür eden Şimşek, "Bazen madalyalarımı takıp sokağa çıkarak hava atıyorum." dedi.

"2024'te Paris'teki paralimpik oyunlarına katılabileceğini düşünüyorum"

Antrenör Mehmet Bayrak da Baran ile 5 yıl önce tanıştıklarında yüzme bilmediğini aktararak, antrenmanlara başladıktan iki gün sonra yüzmeyi öğrendiğini bildirdi.

Baran'ın klasmanında Beytullah Eroğlu gibi çok başarılı bir sporcunun bulunduğunu dile getiren Bayrak, "Bir yarışmada Beytullah ağabeyini de geçecektir. O doğrultuda çalışmalarını yapıyor. Baran'ı Sümeyye ablası gibi paralimpik milli takıma kazandırmak istiyoruz. Şu anda 13 yaşında olmadığından milli takımda yer alamıyor. Baran'ın 2024'te Paris'teki paralimpik oyunlarına katılabileceğini düşünüyorum. İlerleyen yıllarda ismini çok fazla duyuracak. Baran çok zeki bir çocuk." diye konuştu.

ESKİŞEHİR - Doğuştan kolları olmayan 11 yaşındaki yüzücü, milli formayı giymek için sabırsızlanıyor
ESKİŞEHİR - Doğuştan kolları olmayan 11 yaşındaki yüzücü, milli formayı giymek için sabırsızlanıyor
ESKİŞEHİR - Doğuştan kolları olmayan 11 yaşındaki yüzücü, milli formayı giymek için sabırsızlanıyor
ESKİŞEHİR - Doğuştan kolları olmayan 11 yaşındaki yüzücü, milli formayı giymek için sabırsızlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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