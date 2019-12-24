24.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:20

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde düzenlenen "Eskişehir Dijital Dönüşüm Zirvesi" başladı.

Vali Özdemir Çakacak, ESO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında, dijitalleşmenin hayatın ve çalışmanın her alanında olduğunu belirterek, bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımıyla iş süreçlerinin dijital ortamlara aktarıldığını söyledi.

Dijital dönüşümün geleceğini tahmin etmenin zor olduğunu dile getiren Çakacak, "Dijital dönüşümü yakalayamayan işletmeler sektörün gerisinde kalmanın yanı sıra yok olmaya mahkum olacak. Eskişehir, dijitalleşmenin de merkezi olabilecek bir kent. Dünyayla rekabet edebilmemiz için dijital dönüşümü devamlı takip etmeliyiz." dedi.

İşletmelerin ayakta kalması için dijital dönüşümü yakalamaları gerektiğini vurgulayan Çakacak, "Devletler de dijital dönüşümde kendilerini çağa uydurmak durumundadır ki uluslararası toplumdan geride kalınmaması gerekiyor. Dijital dönüşümde kamu ya da özel sektör fark etmez, dönüşümü yakalayamayan çağır gerisinde kalır." ifadesini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de bilgiyi "dünyanın en kıymetli varlığı" olarak nitelendirdi ve buna ulaşmanın çok zor olduğunu söyledi.

Birçok iş ve işlemin bilgisayar ve akıllı teknoloji ürünleriyle kolayca yapılabildiğini belirten Büyükerşen, "E-belediyecilik, teknolojik gelişmelerin hızla değiştiği dünyada gelişen teknolojileri kullanarak insana hizmet etmenin ve şeffaflaşmanın temelini teşkil eden çağdaş belediyecilik anlayışıdır. Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecini en sağlık şekilde yürütebilmesi ve dijital rekabet gücünü artırabilmesi, eğitim ve öğretimde önemli bir ilerleme sağlamasına bağlıdır." dedi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş da Eskişehir'in teknoloji firmaları ve üniversiteleriyle entelektüel yapı ve sermaye bakımından güçlü bir kent olduğunu ifade etti.

Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, "Yaklaşan Kırılma ve Yeni Verimlilikler/Katma Değer Platformu" konulu bir sunum yaptı.

6 panel ve 3 sunumla sürdürülecek etkinlik yarın sona erecek.

Kaynak: AA