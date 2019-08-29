Eskişehir denetimli serbestlik hükümlüleri mesire alanı temizledi

29.08.2019 13:26

Denetimli serbestlik hükümlüleri mesire alanı temizledi

Eskişehir'de denetimli serbestlikle kamuda çalışma cezası alan 29 hükümlü, proje kapsamında Odunpazarı ilçesi Karapınar mevkiinde bulunan Şehr-i Derya mesire alanında çöp toplayıp temizlik yaptı.

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan Denetimli Serbestlik Temiz Çevre projesi kapsamında Eskişehir'de kamuda çalışma cezası verilen 29 hükümlü Odunpazarı ilçesinde mesire alanı temizliği yaptı. Projeli temizlik etkinliğine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'ın yanı sıra hükümlüler ve Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras katıldı. Hükümlüler ellerine aldıkları çöp poşetleriyle ağaçlık alanlarda çöpleri toplayıp temizlik yaptı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, proje amacının hükümlüleri topluma kazandırmak olduğunu ifade ederek, 'Cezalarının daha insancıl bir şekilde infaz edilmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda kamuya yararlı işlerde çalıştırma cezası tedbiri verilen hükümlülerimiz, okulların boya badana işlerinde, kamu kuruluşlarının temizlik işlerinde, park ve bahçelerde, piknik alanlarında çalıştırılıyorlar. Bugün de burada temizlik çalışması faaliyeti için bulunuyoruz' dedi.

Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras da kamuda çalışma cezası alan hükümlülerin piknik ve mesire alanlarını temizlediğini belirterek, "Denetimli serbestliği olan hükümlü arkadaşlarla mesire alanlarını temizliyoruz. Amacımız, toplum yararına olan bu faaliyeti devam ettirmek" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA