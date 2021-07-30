Eskişehir'den yangın söndürme çalışmalarına destek

İzmir depreminde güzel bir dayanışma örneği gösteren ve deprem bölgesindeki seferberliğe destek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Antalya-Manavgat ve Muğla-Marmaris'te çıkan yangınların söndürülme çalışmalarına da destek için araç ve personel gönderdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan ve kontrol altına alınamayan yangına müdahale için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Manavgat'a ulaştı. Gece boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli çalışan ekipler yangının söndürülmesi için büyük bir mücadele veriyor.

29 Temmuz'da Marmaris'te başlayan ve devam eden yangına da destek olan Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve ESKİ Genel Müdürlüğü'ne ait arasöz araçları ile yangın bölgesine yola çıktı. Hem Muğla hem de Antalya Büyükşehir Belediyeleri ile sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Ülkemizin dört bir yanında devam eden yangınları büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Yangınların söndürülmesi için büyük bir mücadele veriliyor ve bizler de bu mücadeleye imkanlarımız ölçüsünde destek oluyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile birimlerimiz sürekli iletişim halinde. İtfaiye personelimiz Manavgat'a destek verirken, arasözlerimizi de Marmaris'e sevk ettik. Bölgede bu felaketi yaşayan tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sahada çalışan tüm personele de kolaylıklar diliyorum" dedi.

Başkan Büyükerşen ayrıca bölgeden gelecek talepler doğrultusunda farklı yardımların da yapılmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler