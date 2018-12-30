Eskişehir'den Kısa Kısa

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataçyeni, yeni yıl mesajı yayımladı.

Şenocak, mesajında, sevinç, mutluluk, acı ve hüzünlerin geride bırakıldığını aktararak, "Mutlu ve güzel yarınlara olan inancımızı daha da güçlendirerek yeni bir yıla giriyoruz. Tüm Türkiye'nin yeni yılını kutlarım." ifadelerini kullandı.

Her yeni yılda bireyler kadar, toplumlar ve milletler için de gelecek planlarının yapıldığını belirten Şenocak, şunları kaydetti:

"Bizler de bu yeni yılda, eğitimden demokrasiye, ekonomiden bilime kadar tüm alanlardaki kalkınma hedeflerimize ulaşmak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için 2019 yılının bir fırsata dönüşmesi adına var gücümüzle çabalayacağız. Milli kalkınmanın en güçlü temeli bilim ve teknoloji, müreffeh ve gelişmiş bir toplumun en önemli kurumları ise ilim ve irfan merkezleri olan üniversitelerdir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak, tüm mensuplarımızla daha önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da daima ileriyi hedefleyerek akademik, teknolojik ve kültürel anlamda donanımlarımızı artırmaya, yeni ve verimli projeler üretmeye çalıştık. 2019 da var gücümüzle çalışarak bilgi üreteceğimize, milli ve evrensel bilim dünyasında yeni değerler yaratacağımıza ve üzerimize düşen milli vazifeyi bihakkın yerine getirmeye devam edeceğimize olan inancım tamdır. Bu hedef doğrultusunda özveriyle çalışan, faaliyetlerimize katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."

"Aydınlık ve umut dolu yarınlara"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de vatandaşların yeni yılını kutlayarak, "Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa demokrasi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, başta Eskişehirli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımıza sağlıklı, mutlu bir yeni yıl diliyorum. Aydınlık ve umut dolu yarınlara..." ifadelerini kullandı.

"Umutla geleceğe bakıyoruz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise 2019 yılının tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyerek,"Büyük bir umutla geleceğe bakıyoruz. Çünkü bizler imkansız denilenlerin mümkün, hayal denilenlerin gerçek olduğunu tüm dünyaya gösteren bir tarihe ve lidere sahibiz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'nun yaşadığı en umutsuz dönemde yaptığı 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır' mesajının yol göstericiliğinde yürümeye 2019 yılında da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA