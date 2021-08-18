Eskişehir'den Kastamonu'ya yardım eli
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Eskişehir'den Kastamonu'ya yardım eli

Eskişehir'den Kastamonu'ya yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de bir dernek Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için erzak yardımı toplayarak bölgedeki yetkililere teslim etti.

Eskişehir'de bir dernek Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için erzak yardımı toplayarak bölgedeki yetkililere teslim etti.

Ülke genelinde meydana gelen sel, yangın, deprem gibi birçok doğal afetlerde mağdur olan vatandaşlara yardım eden dernekler, Kastamonu'daki afetzedeleri de unutmadı. Eskişehir'de faaliyet gösteren Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gerçekleşen selden etkilenen vatandaşlar için topladıkları 72 adet erzak kolisini dernek araçlarıyla afet bölgesine ulaştırdı.

"Nice kırık gönüllere dokunmak gayretindeyiz"

Konuyla ilgili konuşan Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Önder Kaya, bağışta bulunarak erzak kolilerinin toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ülkenin birçok yerinde yardım faaliyetlerini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kaya, "Şehrimizde ara vermeden yürüttüğümüz yardım faaliyetlerimizin yanı sıra ülkemizde meydana gelen afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza da yardım eli uzatmak istiyoruz. Bugün Kastamonu'daki selden zarar gören vatandaşlarımız için 72 adet erzak kolisini kendi dernek aracımızla götürüp teslim ettik. Daha önce Elazığ ve Antalya'ya da yardım göndermiştik. Gönüllü Hava İkmal İşçileri olarak sınırları aşan yardım misyonumuzun inşallah gerekliliğini sürdürüp nice kırık gönüllere dokunmak gayretindeyiz. Bağışta bulunan, destek olan bizimle koşturan herkese teşekkür eder, Rabbimizden güzel vatanımızı afetlerden korumasını niyaz ederiz. Bu afetlerde canını kaybedenlere Allah'tan rahmet, zarar görenlere de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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