Eskişehir'den İdlib'e yardım malzemesi gönderildi

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı'nın "İdlib için yolun iyilik olsun" teması ile başlatılan kampanya kapsamında Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Vilayet Meydanı'nda, ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırların uğurlandığı törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Kardeşlik Platformu tarafından hazırlanan ve içerisinde gıda, giysi, çocuk ve hijyen malzemeleri, yatak, yorgun gibi 19 çeşit ürünün bulunduğu 3 tır, dualarla İdlib'e uğurlandı.