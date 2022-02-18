Eskişehir'den İdlib'e yardım malzemesi gönderildi - Haberler
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Eskişehir'den İdlib'e yardım malzemesi gönderildi

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'den İdlib'e yardım malzemesi gönderildi

Türkiye Diyanet Vakfı'nın "İdlib için yolun iyilik olsun" teması ile başlatılan kampanya kapsamında Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı'nın "İdlib için yolun iyilik olsun" teması ile başlatılan kampanya kapsamında Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Vilayet Meydanı'nda, ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırların uğurlandığı törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Kardeşlik Platformu tarafından hazırlanan ve içerisinde gıda, giysi, çocuk ve hijyen malzemeleri, yatak, yorgun gibi 19 çeşit ürünün bulunduğu 3 tır, dualarla İdlib'e uğurlandı.

Eskişehir'den İdlib'e yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir'den İdlib'e yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir'den İdlib'e yardım malzemesi gönderildi

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı, Eskişehir, Suriye, İdlib, Güncel, Haberler

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