Eskişehir'den İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

20.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:40

Eskişehir'de, Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Yolun iyilik olsun İdlib" teması ile başlatılan kampanya kapsamında Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 5 tır yardım malzemesi gönderildi.

Vilayet Meydanı'nda, ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırların uğurlandığı törene Vali Yardımcıları İsmail Soykan, Kubilay Ant, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi, Türk Kızılay Tepebaşı Şubesi ve Beşir Derneğince hazırlanan ve içerisinde yatak, hasır kilim, katı yakıt sobası, battaniye, yorgan, nevresim, yastık, elbise, ayakkabı, un, gıda paketi ile çocuklar için oyuncakların bulunduğu 5 tır, dualarla İdlib'e uğurlandı.

Kaynak: AA