Eskişehir'den hayranlık oluşturan sonbahar manzaraları
Haberler » Güncel » Eskişehir'den hayranlık oluşturan sonbahar manzaraları - Haber

Eskişehir'den hayranlık oluşturan sonbahar manzaraları

Sonbahar aylarında yeşilin sarıyla buluşması Eskişehir sokaklarında renkli görüntüler ortaya çıkardı.

27.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:28
Eskişehir'den hayranlık oluşturan sonbahar manzaraları

Sonbahar aylarında yeşilin sarıyla buluşması sokaklarında renkli görüntüler ortaya çıkardı. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte gelen yağışlar sonucunda, sokaklarda oluşan güzel görüntüler adeta hayranlık oluşturdu. Şehrin birçok noktasında çekilen fotoğraflar ile sonbaharın eşsiz manzarası büyük bir zevk ile izlenirken, Eskişehirli vatandaşlar da ortaya çıkan kartpostallık görüntülerin tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et