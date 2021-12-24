Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu - Haberler
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Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu

Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu
AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Hava sıcaklığın sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, günlük hayat olumsuz etkilenirken Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Porsuk'un donduğunu gören bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Kimi sürücülerin, sabah saatlerinde çalıştırmakta zorlandıkları araçlarının camlarındaki buzu kazıyıp, kendilerine görüş alanı açtığı görüldü.

Kentte soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu

Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu

Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu

7 kilometre yürüyüp, soğuktan donarak ölmüş

7 kilometre yürüyüp, soğuktan donarak ölmüş

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

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