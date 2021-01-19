Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu
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Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu

19.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:46
Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı aşırı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı aşırı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Hava sıcaklığın sıfırın altında 14 dereceye kadar düşmesi, kent hayatını olumsuz etkilerken, Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar çay kenarında fotoğraf çektirdi.

Kimi sürücülerin ise sabah araçlarını çalıştırmakta zorlandığı görüldü.

Denetimlerine devam eden trafik ekipleri, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kentte soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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