Eskişehir'den çalınan otomobildeki 5 şüpheliden 2'si tutuklandı Eskişehir'de park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sazova Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenledikleri operasyonda Bursa'ya gittiği belirlenen otomobili durdurdu.

Kazaya karıştığı belirlenen araçta yakalanan M.T, Ş.A, O.K, A.K. ile B.G'nin sürücü belgelerinin olmadığı öğrenildi.

Otomobili internet sitesinden öğrendikleri düz kontak yöntemiyle çaldıkları öne sürülen zanlıların, Eskişehir-Bursa kara yolunda hasarlı kazaya karıştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan güvenlik sorgulamalarında 5 ayrı iş yerinden hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.T. ile Ş.A. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA