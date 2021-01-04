Eskişehir'den çaldığı iddia edilen otomobil İstanbul'da bozulunca çekiciyle sahibine gönderdi
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Eskişehir'den çaldığı iddia edilen otomobil İstanbul'da bozulunca çekiciyle sahibine gönderdi

04.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:14
Eskişehir'den çaldığı iddia edilen otomobil İstanbul'da bozulunca çekiciyle sahibine gönderdi

Eskişehir'den arkadaşının aracını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Eskişehir'den arkadaşının aracını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi'nde park halindeki arkadaşına ait otomobili çaldığı öne sürülen M.T, bu araçla İstanbul'a gitti.

Otomobilin bozulması üzerine oto kurtarıcıyla anlaşan M.T, aracı Eskişehir'e sahibine gönderdi.

Araç sahibinin ihbarının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, M.T'yi Eskişehir'de saklandığı evde gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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