Son dakika! Eskişehir'den Bursa'ya gezmeye gelen engelli sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı
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Son dakika! Eskişehir'den Bursa'ya gezmeye gelen engelli sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı

06.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:42
Son dakika! Eskişehir'den Bursa'ya gezmeye gelen engelli sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı

Son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'den Bursa'ya gezmek için gelen ikilinin otomobilini kontrol noktasında durduran polis ekipleri, aracın açılır tavanında (Sunroof) uyuşturucu buldu.

ESKİŞEHİR'den Bursa'ya gezmek için gelen ikilinin otomobilini kontrol noktasında durduran polis ekipleri, aracın açılır tavanında (Sunroof) uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan engelli sürücü Mustafa B. (48) ile beraberindeki Gökhan K.'ye (33), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ceza yazıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı'nda gerçekleştirdikleri yol kontrolünde engelli sürücü Mustafa B.'nin kullandığı 26 ACH 754 plakalı otomobili durdurdu. Eskişehir'den gezmek için Bursa'ya geldikleri öğrenilen Mustafa B. ile beraberinde bulunan Gökhan K.'nin izin belgesi olmadığı tespit edildi.

Ekipler, sürücünün uyuşturucu madde bulundurmak ile farklı suçlardan kaydı bulunduğu belirlenince otomobilde arama yaptı. Otomobilin açılır tavan kısmında bonzai bulundu.

Mustafa B. ve Gökhan K. gözaltına alınırken, ikiliye kısıtlamyı ihlal ettikleri için toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Son dakika! Eskişehir'den Bursa'ya gezmeye gelen engelli sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı
Son dakika! Eskişehir'den Bursa'ya gezmeye gelen engelli sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı
Son dakika! Eskişehir'den Bursa'ya gezmeye gelen engelli sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı
Son dakika! Eskişehir'den Bursa'ya gezmeye gelen engelli sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı
Son dakika! Eskişehir'den Bursa'ya gezmeye gelen engelli sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı
Son dakika! Eskişehir'den Bursa'ya gezmeye gelen engelli sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı
Son dakika! Eskişehir'den Bursa'ya gezmeye gelen engelli sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı
Son dakika! Eskişehir'den Bursa'ya gezmeye gelen engelli sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı
Son dakika! Eskişehir'den Bursa'ya gezmeye gelen engelli sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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