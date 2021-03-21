Eskişehir'den Buca'daki bir ilkokula yardım götürdüler
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Eskişehir'den Buca'daki bir ilkokula yardım götürdüler

21.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:54
Eskişehir'den Buca'daki bir ilkokula yardım götürdüler

Kucak Dolusu Hayaller projesi ile Elif Tezanlar, İzmir Buca'daki bir ilkokulda ihtiyacı olan çocuklara sosyal medya üzerinden topladığı yardımları ihtiyacı olan çocuklara ulaştırdı.

Kucak Dolusu Hayaller projesi ile Elif Tezanlar, İzmir Buca'daki bir ilkokulda ihtiyacı olan çocuklara sosyal medya üzerinden topladığı yardımları ihtiyacı olan çocuklara ulaştırdı.

Eskişehir'de Kucak Dolusu Hayaller adında, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım götürmeyi amaçlayan projeyi yürüten gönüllü yardım sever Elif Tezanlar, sosyal medya üzerinden topladığı kırtasiye yardımlarını İzmir Buca'daki bir ilkokula götürdü. Sosyal medyada "Troll Öğretmen" olarak da bilinen Hulusi Çakır'ın 35 kişilik sınıfına giden yardımlar, çocukların yüzünü güldürdü.

Pandemi sürecinde okulların kapalı olması nedeniyle yardım etkinliği düzenleyemediklerini aktaran Tezanlar, bu dönemde de boş durmayıp, okullar açılınca ihtiyacı olan çocuklara ulaştırmak üzere yardım topladıklarını belirtti. Yardım severlerin olumlu tepkileriyle karşılaştıklarını ve çocukları mutlu gördükçe kendilerinin de mutlu olduğunu dile getiren Tezanlar, gelen diğer kırtasiye ve giyim yardımlarıyla, ilerleyen zamanlarda Şırnak, Siirt ve Van'da 5 farklı okuldaki çocukların hayallerini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'den Buca'daki bir ilkokula yardım götürdüler
Eskişehir'den Buca'daki bir ilkokula yardım götürdüler
Eskişehir'den Buca'daki bir ilkokula yardım götürdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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