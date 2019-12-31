Eskişehir'den AFAD'dan 2019 yılında 59 bin 549 kişiye eğitim

31.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:06

Eskişehir'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2019 yılında farklı alanlarda 59 bin 549 kişiye eğitim verildi.



Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, afet bilinci eğitimi verilen 20 bin 152 öğrencinin, okul tahliyeleri sağlanarak toplanma alanlarında yangın söndürme tatbikatı, afetler ve yangınlardan korunma konularında farkındalıklarının artırması hedeflendi.

17 bin 228 vatandaşa afet bilinci ve yangın eğitimi veren kurum, 3 bin 349 kişiyi ise Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) konusunda farkındalık ile şüpheli posta eğitimine tabi tuttu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 131 sivil savunma uzmanı ve amirini "Sivil Savunma Planları" konusunda eğitime tabii tutan AFAD, 60 sivil savunma uzmanı ve amirine de Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi (SEKAPS) konularında bilgiler aktardı.

İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülerek tamamlanan görme, işitme ve fiziksel engelli vatandaşların deprem, sel ve yangın öncesi, sırası ve sonrasında uygulamaları gereken doğru hareket tarzlarını gösteren "Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım" isimli AB Erasmus Projesi kapsamında, 485 engelli kişiye yüz yüze eğitim verildi. Ayrıca, Türkiye ve yurt dışından 17 bin 414 engelli ise https://afad.anadolu.edu.tr adresindeki uzaktan eğitim modülünden faydalandı.

Kaynak: AA