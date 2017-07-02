Eskişehir'deki Yapay Plaj Dolup Taştı

HAVA sıcaklığında artış görülen Eskişehir'de serinlemek isteyenler Kent Park içerisindeki 350 metrelik yapay plajı doldurdu.



Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kent Park içerisine Büyükşehir Belediyesi'nin 9 yıl önce yaptırdığı yapay plaj, serinlemek ve yüzmek isteyenlerle dolup taşıyor. Aileler ve erkekler için iki bölümü bulunan plaja çevre il ve ilçelerden de çok sayıda kişi geliyor. Hava sıcaklığının 36 dereceye yükseldiği Eskişehir'de plajda yüzenler, bozkırın ortasında denizi olmayan bir kentte böyle bir plajın olmasnı çok güzel uygulama olarak nitelendirirken, "Plajda çocuklarımızla birlikte yüzüyor hem de serinliyoruz" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Plaj Sorumlusu Osman Çırak, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte plaja ilginin fazlalaştığını söyledi. Son 3 gün içerisinde plaja 2 bin 250 kişinin geldiğini belirten Çırak, "Bugün ise saat 14.00'e katar gelenlerin sayısı 1000'i geçti" diye konuştu.



Eskişehir'deki yapay plaj, yaz sezonu boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında 15 lira karşılığında hizmet verecek.



- Eskişehir