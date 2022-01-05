Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 kilo 350 gram esrar ile 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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