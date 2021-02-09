Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

09.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:56
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'dan şüpheli E.Ç. tarafından Eskişehir'in Çifteler ilçesine uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hareket geçti.

Ekipler tarafından takibe alınan ve şüphelinin içinde bulunduğu araç, Çifteler ilçe girişinde durduruldu. Jandarmanın yakaladığı şüphelinin üzerinde ve araçta yaptığı aramada, 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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