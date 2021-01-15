Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarda Yenibağlar Mahallesi Akıncı Sokak'ta 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerilerinden yapılan aramada 4,12 gram metamfetamin maddesi, 0,15 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan U.A. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak", diğer şüpheliler hakkında ise "uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık