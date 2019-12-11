Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

11.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:58
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi girişinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 81,59 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler