Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

09.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:12
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yakalanan 6 zanlının adreslerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, genetiği değiştirilmiş esrar ile tabletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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