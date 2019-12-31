Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

31.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:52
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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