Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.