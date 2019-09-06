Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

06.09.2019 10:06

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 10 şüpheli Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Adalet Sarayına getirildi.

Bu sırada zanlılar arasında bulunan bir kadın, kendisini bekleyen annesine, "Özür dilerim anne böyle olsun istemezdim" dedi.

Operasyonda yakalanan 12 zanlının evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 13 bin 295 adet sentetik hap, 4,83 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 0,32 gram toz esrar, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ile mermiler ele geçirilmişti.

Kaynak: AA