Eskişehir'deki Uyuşturucu Davasında Karar
Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.
Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, başka suçtan tutuklu olan sanık Kadir Tür (26) ile avukatı hazır bulundu.
Sanık, savunmasında, hakkındaki suçlamayı reddetti.
Kesinlikle uyuşturucu satmadığını savunan sanık, "Çoluğum çocuğum var. Yapmadığım bir suçtan ceza almak istemiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.
Şubat ayında uyuşturucu sattığı iddiasıyla emniyet güçlerince yapılan takip sonucu gözaltına alınan Kadir Tür, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA