Eskişehir'deki uyuşturucu davasında 21 sanıktan 13 sanığa hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'deki uyuşturucu davasında 21 sanıktan 13 sanığa hapis cezası

Eskişehir'deki uyuşturucu davasında 21 sanıktan 13 sanığa hapis cezası

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 21 sanıktan 13'üne hapis cezası verildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 21 sanıktan 13'üne hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya farklı suçlardan tutuklu sanıklar Müslüm C. ile Selim Y. mahkeme salonunda hazır bulunurken, sanıklardan Ferhat B, Fahrettin D, Engin B. ve Yıldız C. ise duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanıklar ise çeşitli mazeretlerinden dolayı duruşmaya katılmadı.

Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yargılanan 21 sanıktan 8 sanık hakkında beraat kararı verdi. 13 sanığı ise 17 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis ve para cezasına çarptırdı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Aralık 2018'de Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinde görevli 160 polisin katılımı ve insansız hava aracının desteğiyle 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 11 şüpheli ile uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 22 kişi yakalanmıştı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Eskişehir, Mahkeme, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title