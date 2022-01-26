Eskişehir'deki uyuşturucu davasında 21 sanıktan 13 sanığa hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 21 sanıktan 13'üne hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya farklı suçlardan tutuklu sanıklar Müslüm C. ile Selim Y. mahkeme salonunda hazır bulunurken, sanıklardan Ferhat B, Fahrettin D, Engin B. ve Yıldız C. ise duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanıklar ise çeşitli mazeretlerinden dolayı duruşmaya katılmadı.

Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yargılanan 21 sanıktan 8 sanık hakkında beraat kararı verdi. 13 sanığı ise 17 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis ve para cezasına çarptırdı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Aralık 2018'de Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinde görevli 160 polisin katılımı ve insansız hava aracının desteğiyle 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 11 şüpheli ile uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 22 kişi yakalanmıştı.