Eskişehir'deki uyuşturucu davalarında karar

18.10.2019 14:19

Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine ilişkin davalarda yargılanan 6 sanıktan 2'si 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalara biri tutuklu 6 sanık ile avukatları katıldı.



Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eşref Yavaş'a "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün, önceki celsede tahliye edilen sanık Nurhan Karaman'a da 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi, 4 tutuksuz sanık ise beraat etti.

Kaynak: AA