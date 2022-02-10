Eskişehir'deki uluslararası öğrenciler "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Haberler
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Eskişehir'deki uluslararası öğrenciler "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

AA, Deniz Açık - Kültür Sanat
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Eskişehir'deki uluslararası öğrenciler

Eskişehir'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini seyretti.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini seyretti.

Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, TRT ve Dijital Sanatlar'ın ortak yapımcılığını üstlendiği, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Şehit Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan filmi, 30 farklı kültürden uluslararası öğrenci, şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte izledi.

Program sonrasında hem izleyicilerden hem de filmden kesitlerden oluşan bir video da izleyicilerle paylaşıldı.

AA / Deniz Açık - Kültür Sanat

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Eren Bülbül, Eskişehir, Şehit, Kültür Sanat, Haberler

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