Eskişehir'deki Trafik Kazası - Kazada Hayatını Kaybeden 4 Kişi Defnedildi
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi, Muş'ta toprağa verildi.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi, Muş'ta toprağa verildi.
Eskişehir-Ankara karayolunun 55. kilometresinde, ilçeye bağlı Kaymaz Mahallesi'nde Serdar Demir idaresindeki 16 NHY 89 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Netice, Muhammed ve Bedirhan Karaboğa ile sürücü Demir, Muş merkeze bağlı Çöğürlü Köyü'ne getirildi.
Cenazeler, köy mezarlığında toprağa verildi.