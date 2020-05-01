Eskişehir'deki temsili Taksim Meydanı 1 Mayıs'ı ilk defa sessiz geçirdi
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Eskişehir'deki temsili Taksim Meydanı 1 Mayıs'ı ilk defa sessiz geçirdi

Eskişehir'deki temsili Taksim Meydanı 1 Mayıs'ı ilk defa sessiz geçirdi
01.05.2020 18:23 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:26

Eskişehir'deki temsili Taksim Meydanı 1 Mayıs'ı ilk defa sessiz geçirdi Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, 'Ayhan Hanım' adlı filmin çekimi için plato olarak kullanılan Eskişehir'deki temsili Taksim Meydanı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma...

Eskişehir'deki temsili Taksim Meydanı 1 Mayıs'ı ilk defa sessiz geçirdi

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, 'Ayhan Hanım' adlı filmin çekimi için plato olarak kullanılan Eskişehir'deki temsili Taksim Meydanı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ilk defa boş kaldı. Kısıtlama dolayısıyla boş kalan meydan, havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın ilk gününün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne denk gelmesiyle birlikte, bu yıl 1 Mayıs evlerin balkonlarından kutlanacak. Eskişehir'de ise cadde, sokak ve temsili Taksim Meydanı gibi alanlar boş kalırken, vatandaşlar uzun süre sonra Korona virüs sebebiyle işçi bayramını evlerinde geçirdi.

'Ayhan Hanım' isimli filmin çekimi için yapılan İstanbul Taksim Meydanı'nın Eskişehir'deki benzerine, bu yıl 1 Mayıs da çelenk konulamadı. 12 Eylül 1980 darbesine giden süreci anlatan filmin çekimlerinin bir bölümü Eskişehir'de yapıldı. Film için, Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde İstanbul Taksim Meydanı'nın bire bir aynısını oluşturuldu. Diğer yandan filmin çekildiği meydana her yıl, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, çelenk bırakılıyordu. Ancak bu yıl virüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle meydan sessizliğe büründü. Alanda, filmin çekildiği dönemden kalan 2 adet polis panzeri de yer alıyor.

Eskişehir'deki temsili Taksim Meydanı 1 Mayıs'ı ilk defa sessiz geçirdi

Kaynak: İHA

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