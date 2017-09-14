Eskişehir'deki Suriyeliler Türkçe'yi Tömer'de Öğrenecek

Eskişehir'de bulunan Suriyeliler, Türkçe'yi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)'de öğrenecek.



Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin Türkçe'yi öğrenmeleri ve geliştirmeleri için burs vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Suriyeliler için üniversiteye hazırlık ileri düzey Türkçe eğitim programı açılacak. 17-25 yaş aralığındaki Suriyeliler, YTB'nin bu bursuna başvurabilirken bu öğrencilerin en az lise diplomasına sahip olması ve yüksek öğrenimine Türkiye'deki bir üniversitede devam etme arzusunda olması gerekiyor. Eskişehir'de yaşayan ve bu şartları taşıyan Suriye vatandaşı öğrenciler de; ESOGÜ TÖMER'de Türkiye burslusu olarak Türkçeyi öğrenebilme ve geliştirebilme fırsatı yakalayacak. Türkiye'de geçici koruma kapsamında olan ve 'Türkçe Dil Eğitimi' almak isteyenlerin 27 Eylül tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği bildirildi. - ESKİŞEHİR