Eskişehir'deki STK'lardan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda farkındalık için 500 bin mesaj
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Eskişehir'deki STK'lardan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda farkındalık için 500 bin mesaj

08.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:10
Eskişehir'deki STK'lardan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda farkındalık için 500 bin mesaj

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla kentteki sivil toplum kuruluşları (STK), meslek örgütleri, sendikalar, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaptı.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla kentteki sivil toplum kuruluşları (STK), meslek örgütleri, sendikalar, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaptı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, hafta boyunca her gün farklı bir kurumdan kendi üye ve personelleri ile kısa mesaj listesine kayıtlı numaralara mesaj gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, 500 bin kez paylaşılan mesajda, "Zor şartlarda Eskişehir'in her yerine ulaşıyorlar. Onlar için 1 saniye bile çok önemli. 112'yi gereksiz meşgul etme; trafikte ambulansa yol ver. Bir hayat kurtarılmasına yardımcı ol. Fedakar sağlık çalışanlarımızın Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlu olsun." ifadesine yer verildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, mesaj ile 112 Acil Çağrı Hattı'nın gereksiz kullanılmamasına, trafikte ambulansa yol verilmesine ve 112 ambulanslarının acil yardım dışında kullanılmamasına yönelik farkındalık çağrısı yapıldığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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