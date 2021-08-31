Eskişehir'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Fazlı B. (35), Cengiz A. (41) ve Uğur A (40), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Paşa Mahallesi Kurşunlu Cami Sokak'taki kullanılmayan iki katlı müstakil bir evin girişinde çıkan silahlı kavgada Ozan D. (30) ve Onur Y. (33) yaralanmıştı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınmış, olay yerinden kaçtıkları iddia edilen zanlılar Fazlı B, Cengiz A. ve Uğur A. ise polis tarafından 3 tabancayla yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar